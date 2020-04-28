Ашхабад, , 22:33 — REGNUM Расположенная в городе Туркменабаде на востоке Туркмении зона карантина по коронавирусу опустела — с ее территории вывезли всех граждан, которые, возможно, заражены SARS-CoV-2, передает «Азатлык».

По имеющейся информации, это связано с визитом делегации Всемирной организации здравоохранения, которая планирует ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в Туркмении, власти которой утверждают, что в стране нет ни одного заразившегося коронавирусом.

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Оппозиционное издание «Хроника Туркменистана» отмечает, что больных коронавирусом туркменистанцев прячут от представителей ВОЗ в медицинских учреждениях в отдаленных районах страны.

Такое решение было принято на состоявшемся в преддверии визита делегации Всемирной организации здравоохранения совещании с участием руководства министерства здравоохранения, министерства иностранных дел, министерства внутренних дел и министерства национальной безопасности Туркмении — чтобы «представить сстрану в наилучшем свете».

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