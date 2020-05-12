Мурашко и Беглова просят лично проверить жалобы на госпиталь в «Ленэкспо»
Санкт-Петербург, 12 мая, 2020, 16:38 — ИА Регнум. Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова просят приехать и лично проверить, что происходит во временном госпитале в павильонах выставочного комплекса «Ленэкспо», на который жалуются пациенты. Такое обращение чиновникам направила глава муниципалитета «Гавань» на Васиьевском острове Петербурга Нэлли Вавилина («Справедливая Россия»).
Вавилина указывает, что получает массу жалоб на ненадлежащее содержание пациентов во временном госпитале в павильоне №7 на более чем 1000 коек.
«Пациенты и их родственники жалуются на невыносимые условия, отсутствие какого-либо лечения, катастрофическую нехватку медицинского персонала, оборудования и лекарств», — пишет муниципал.
По ее словам, многих пациентов, несмотря на возможность отправиться в самоизоляцию на дому, вылеченную пневмонию и не подтвержденный COVID-19, не выписывают из стационаров, а переводят в «Ленэкспо».
"Пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе с онкологией, оказались в госпитале без жизненно необходимых препаратов и ухода. При этом любые передачи запрещены. В госпитале не хватает средств гигиены (мыло, туалетная бумага и др.). Трубы в туалетах и душевых текут. Ночью холодно. Кровати размещены таким образом, что не соблюдается социальная дистанция. Тумбочка одна на двоих. Медицинских масок не хватает. В настоящее время в «Ленэкспо» стали поступать больные с тяжелой формой COVID-19. Таким образом, в госпитале оказались пациенты с разными формами заболевания, а также люди с неподтвержденным диагнозом. Кроме того, среди пациентов есть люди с ментальными нарушениями, переведенные из ПНИ и находящиеся без должного наблюдения», — описывает Вавилина ситуацию.
Она просит Мурашко и Беглова немедленно создать комиссию и выехать с проверкой изложенных фактов лично.
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Напомним, после многочисленных жалоб руководство Госпиталя для ветеранов войн, на балансе которого находится обсерватор в «Ленэкспо», рассматривает возможность разрешить передавать пациентам необходимые вещи и продукты питания, о чем заявило 12 мая.
На 1000 коек удалось подрядить только 18 врачей и 36 медсестер. Сейчас там на лечении находятся порядка 400 пациентов. Среди них — больные в легкой форме COVID-19, а также переболевшие инфекцией, но не имеющие возможность продолжить лечение дома. Кроме того, в павильоне находятся и те, у кого коронавирусную инфекцию только подозревают.