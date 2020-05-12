Санкт-Петербург, 12 мая, 2020, 14:32 — ИА Регнум. Городская больница Святого Георгия в Петербурге, где утром 12 мая произошел трагический пожар, с начала 2019 года произвела несколько закупок аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму более 500 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте государственных закупок РФ.

Елена Молчанова ИА REGNUM Больница св Георгия

Согласно данным сайта госзакупок, заявки на поставку аппаратов ИВЛ в больницы города начали формироваться комитетом по финансам Петербурга с лета прошлого года. Только в августе 2019 года, в рамках реализации проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, было потрачено более 4,3 млн рублей на закупку аппаратов ИВЛ для больницы Св. Георгия.

Заявка на закупку еще шести аппаратов искусственной вентиляции легких с увлажнителем и монитором параметров дыхания, функцией неинвазивной искусственной вентиляции легких была подана администрацией медицинского учреждения 8 апреля 2020 года. Общая сумма закупки — 19, 680 млн рублей, а уже 20 апреля она была закрыта, а 27 апреля с ООО «Центральная медицинская база» был заключен контракт. Средняя цена за один аппарат составила 3,2 млн рублей.

В закупочных документах заказчик прописал, что поставщик оборудования должен гарантировать, что аппараты «новые, неиспользованные, серийно выпускаемые (заводской сборки), не восстановленные и не смонтированные из деталей, бывших в употреблении».

Фото: zakupki.gov.ru Закупка аппретов ИВЛ больницей Св. Георгия.

Издание «Фонтанка» в свою очередь сообщает о закупке больницей в конце апреля 237 аппаратов ИВЛ марки «Авента-М» 2020 года выпуска на общую сумму 441 млн рублей. 1 мая аппаратура была поставлена в больницу, а 12 мая один из них, по предварительной информации, из-за технической неисправности, загорелся, унеся жизни пяти пациентов, лечившихся от COVID-19.

По данным ТАСС, аппаратуру в Санкт-Петербург закупали, как и в Москву, у «Уральского приборостроительного завода». И именно такие аппараты и были источниками пожаров в клиниках обоих городов.

«По имеющимся данным, загоревшийся сегодня аппарат ИВЛ был произведен на Уральском приборостроительном заводе. Сгоревший ИВЛ в Москве также был произведен на этом же заводе», — сказал источник ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, в больнице Святого Георгия рано утром 12 мая произошло возгорание аппарата ИВЛ. В результате пожара погибли пять человек. С этажа, где произошло возгорание, вывели 150 человек.

По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание в электрооборудовании. На месте пожара работают следователи, органами СКР возбуждено уголовное дело.