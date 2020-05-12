Екатеринбург, , 13:05 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) осуществлял поставку оборудования в Петербург, где ранее произошёл пожар из-за аппарата ИВЛ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

На предприятии подтвердили, что поставляли аппараты ИВЛ собственного производства рамках контракта в Петербург.

«Официальными данными о том, какие аппараты были установлены в зоне возгорания мы не располагаем. Ведется следствие», — сообщили на заводе.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар из-за аппарата ИВЛ произошёл в больнице Святого Георгия. Погибли пять человек.

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