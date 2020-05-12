Санкт-Петербург, 12 мая, 2020, 12:15 — ИА Регнум. Многочисленные жалобы петербуржцев, попавших на долечивание от COVID-19 в переоборудованный под временный госпиталь выставочный павильон «Ленэкспо», возымели успех.

Иван Петров ИА REGNUM Койки в «Ленэкспо»

Руководство Госпиталя для ветеранов войн, на балансе которого находится обсерватор в «Ленэкспо», рассматривает возможность разрешить передавать пациентам необходимые вещи и продукты питания.

Об этом 12 мая телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал заместитель начальника СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветераном войн» по терапии Сергей Улейчик, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее сообщалось, что пациенты «Ленэкспо» массово жалуются на нехватку медицинского персонала, лекарств, средств личной гигиены и невозможность передать родственниками необходимые им вещи. Кроме того, горожане рассказывали, что в просторном павильоне ангарного типа ночью и утром холодно, из-за чего приходится спать в шапках и в одежде. Такие условия содержания больные COVID-19 и переболевших пневмонией называют нечеловеческими.

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Сейчас руководство Госпиталя для ветеранов войн принимает ряд решений, которые позволят улучшить условия содержания пациентов в обсерваторе.

«Это на этапе принятия решений, согласование списка разрешенных продуктов и средств личной гигиены. Я думаю, что в ближайшее время эти вопросы отпадут, — сказал Улейчик. — Скорее всего, эти передачи будут оставлять в приемном отделении, а оттуда наши сотрудники будут передавать по фамилиям тем, кому они предназначены».

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Отметим, в настоящий момент в павильоне «Ленэкспо», рассчитанном на тысячу коек, на лечении находятся порядка 400 пациентов. Среди них — больные в легкой форме COVID-19, а также переболевшие инфекцией, но не имеющие возможность продолжить лечение дома. Кроме того, в павильоне находятся и те, у кого коронавирусную инфекцию только подозревают.