Санкт-Петербург, 12 мая, 2020, 08:10 — ИА Регнум. При пожаре в больнице Святого Георгия, перепрофилированной на лечение пациентов с COVID-19, погибли люди, подключенные к аппаратам ИВЛ.

Елена Молчанова ИА REGNUM Больница св. Георгия

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило 12 мая в 06:23 мск. На Северный проспект, д.1, где находится больница, срочно выехали пожарные, которые были на месте через шесть минут.

«Наблюдался дым из окна больницы на уровне 6-го этажа. Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 06:55 мск возгорание локализовано на площади 10 кв. м», — пояснили в ГУ МЧС.

Однако к этому времени в отделении реанимации, где находятся аппараты ИВЛ, уже произошла трагедия, погибли люди. По предварительным данным, пять человек.

Из здания было эвакуировано 150 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в этой же больнице из-за поломки стеллажа разлилось 100 литров концентрированной перекиси водорода. Возникла угроза взрыва, прибыли сотрудники МЧС, которые ликвидировали последствия ЧП.

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