Санкт-Петербург, , 08:31 — REGNUM В петербургской больнице Святого Георгия, перепрофилированной под прием больных с COVID-19, из-за поломки стеллажа разлилось 100 литров концентрированной перекиси водорода. Идет ликвидация последствий ЧП. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

ЧП произошло в пятницу около 02:32 мск в Выборгском районе Петербурга, на третьем этаже восьмиэтажного здания больницы Святого Георгия. В подсобном помещении (размером 3×3 метра) резервного отделения, которое является «чистой зоной» без пациентов, сломался стеллаж. В результате чего произошел разлив концентрированной перекиси водорода (30%-ной).

«Всего в помещении хранилось 3,5 тонны жидкости в полиэтиленовых емкостях от 1 литра до 5 литров, объем разлившейся жидкости составил 100 литров, площадь разлива 15 кв. метров», — уточняют в ведомстве.

На место происшествия прибыли сотрудники подразделения поисково-спасательной службы и специализированной пожарно-спасательной части. Спасатели в защитных костюмах начали сбор химической жидкости.

«Больница работает штатно, эвакуация не проводилась. Всего в больнице находятся 483 пациента и 59 врачей», — подчеркнули в ГУ МЧС.