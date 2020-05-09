Санкт-Петербург, 9 мая, 2020, 14:00 — ИА Регнум. В Петербурге комиссия по анализу летальных исходов подтвердила смерть от коронавирусной инфекции троих медицинских работников — двух врачей из Александровской больницы и медсестры из Госпиталя для ветеранов войн. Об этом 9 мая сообщил комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи подъезжает к Боткинской больнице

Как стало известно ИА REGNUM, в настоящий момент в Клинической инфекционной больнице имени Боткина находится 241 медицинский работник. Подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких три медика.

«Два медика уже сняты с ИВЛ», — уточнили агентству в комздраве.

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Добавим, что на сегодняшний день известно о смерти от COVID-19 14 медицинских работников города: 59-летней медсестры Татьяны Авдониной, 46-летней медсестры травматологического отделения Ольги Новиковой, 56-летней операционной медсестры Валентины Шужиной и 71-летней врача-гинеколога ЛарисыВеселаго НИИ Скорой Помощи им. Джанелидзе.

50-летнего анестезиолог-реаниматолога Сергея Белошицкого, 51-летнего заведующего нейрохирургическим отделением Алексея Филиппова Александровской больницы. 55-летней медицинской сестры Светланы Давтян и 30-летней медсестры Марии Тышко Госпиталя для ветеранов войн.

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60-летней санитарки ТатьяныКанкиа и 54-летней санитарки Юлии Ясюлевич НМИЦ Травматологии и Ортопедии им. Р. Р. Вредена. 67-летнего врача оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимира Маньковича и его коллеги, 69-летней врача отдела медицинской эвакуации Антонины Рынды.

А также 58-летней медсестры поликлиники Натальи Рожковой. 56-летней медсестры больницы Святой Марии Магдалины Елены Суглобовой.