Москва, 9 мая, 2020, 13:45 — ИА Регнум.

Когдаграждане России будут объединеныобщей памятью, общими надеждами, общими устремлениями, общей ответственностью за настоящее и будущее нашей родины, наша страна вновь станет поистине великой и непобедимой, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в субботу, 9 мая, комментируя обращение президента России Владимира Путина.

9 мая в своём обращении к согражданам Владимир Путин назвал День Победы «самым главным, самым дорогим праздником для нас всех». «Духовное и нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему — священным», — сказалпрезидент.

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«Президент Путин сказал сегодня глубоко прочувствованные, искренние, правильные слова. 9 Мая — это действительно наш самый дорогой, главный праздник, и он таким, надеюсь, останется ещё долго.

Велико духовное значение победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов. Участвуя в подготовке серии радиопередач «Письма с фронта», я благодатно ощутил это на себе. В этих рассказах о фронтовиках и в их последних весточках боевым товарищам и родным, всему народу я почувствовал всё: их верность традиции с большой буквы, их чистую душу, твердую уверенность в правоте свой жизни и своего дела, самозабвенную жертвенность. Главное же, я почувствовал их уверенность в том, что сил на подвиг у них достаточно. Поразительные слова и истории. Не побоюсь этого слова, это жития. Поэтому слова президента о нашем священном отношении к Дню 9 Мая подтвердили очевидное.

Очень, на мой взгляд, важна мысль Владимира Путина о том, что с каждым годом мы всё более глубоко осознаём величие судеб того поколения. Вернее — поколений. Ведь в войне участвовали все — от мала до велика. А потом — в восстановлении страны и возведении её на вершины экономического, военного, научного, культурного величия! Преклоняться перед ними мало — надо сделать хотя бы малую часть того, что они сделали для Родины, и только тогда можно будет говорить о приемлемом результате твоей жизни.

Мужество, единство, достоинство, стальная сила духа. Мне повезло знать таких советских людей, работать и праздновать рядом с ними. Но прямо скажем, что их было немного: многие их товарищи пали на той войне, и эти потери остались для нашего народа невосполнимыми. Мы должны помнить, что они отдали свои жизни не просто, чтобы мы жили, а чтобы мы жили достойно, созидательно, честно.

Объединены ли мы, граждане России, сегодня общей памятью, общими надеждами, общими устремлениями, общей ответственностью за настоящее и будущее нашей родины? Думаю, здесь президент выдал желаемое за действительное. Но когда это станет действительно так — а мы должны добиваться этого — наша страна вновь станет поистине великой и непобедимой!