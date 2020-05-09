Москва, , 10:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и всех жителей страны с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

Российский лидер возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, после чего обратился к жителям страны.

«Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник. Духовное и нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему — священным», — сказал глава государства.

После Владимир Путин возложил цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».

Как сообщало ИА REGNUM, празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходит в регионах России в режиме онлайн.

Все массовые праздничные мероприятия отменены. Парад Победы на Красной площади в Москве перенесли на более поздний срок.

Читайте также: 75 лет Победы: праздник — несмотря ни на что