Минск, 9 мая, 2020, 13:37 — ИА Регнум. «Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига победителей, для нас недопустима. Но в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас — наследников победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы — мы бы поступили так же», — заявил сегодня 9 мая в Минске на параде в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне белорусский лидер Александр Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко на Параде Победы в Минске. 9 мая 2020

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Он пояснил отсутствие выбора: «Потому что на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни. Они очень хотели жить, но умерли, чтобы жили мы! И современная Белоруссия — это памятник той страшной войне, погибшим, замученным и сожжённым. Живая память и живой памятник».

Лукашенко отметил, что сегодняшний военный парад в Минске стал единственным на постсоветском пространстве, отметив: «Он пройдёт в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма».

«Сегодня мы чтим подвиг наших отцов и дедов. Их путь к победе был омыт слезами матерей, жён и детей, пропитан кровью павших в боях товарищей и мирных жителей, овеян пеплом сожжённых врагом деревень», — продолжил Лукашенко.

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«Мы преклоняемся перед подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, татар и казахов, таджиков и узбеков, киргизов и туркменов, грузин, армян, азербайджанцев и молдаван, латышей, литовцев, эстонцев — всех жителей Советского Союза, бойцов Движения сопротивления Европы, наших союзников — США, Англии и Китая. Их мужество, отвага и готовность умереть за родину стали страшным оружием возмездия для гитлеровских палачей и их сателлитов», — сказал белорусский лидер, зачитывая торжественное обращение перед тысячами участников и зрителей парада в Минске.

«Последователям нацистской идеологии, захватчикам с непомерными геополитическими амбициями история преподала урок», — сообщил Лукашенко.

Суть этого урока в том, отметил он, что невозможно победить народ, который защищает родную страну, свои семьи и будущее детей. При этом он сослался на пример Великой Отечественной войны.

«Вклад белорусского народа в разгром фашизма не подлежит никаким сомнениям. Это 1,3 млн наших воинов, которые сражались в рядах Красной армии. Это более 400 тыс подпольщиков и партизан, которые к концу 1943 года контролировали 60% оккупированной территории страны. Это гибель каждого третьего белорусского жителя, заслонившего собой дорогу нацистов дальше на восток — на столицу нашего Союза», — сообщил Лукашенко.

Он напомнил: за каждый день мирной и свободной жизни заплачено миллионами жертв и искалеченных войной судеб. Так навсегда связывались кровными узами братские народы, вместе с которыми наши отцы и деды остановили катастрофу XX века.

«Но мир игнорирует трагические уроки прошлого. И чем дальше мы отдаляемся от событий Великой Отечественной войны — тем агрессивней и опасней он становится, — продолжил Лукашенко. — Планета накаляется новыми очагами вооруженных конфликтов. Снова гибнут мирные люди. И на этом фоне возрождаются идеи нацизма».

Неонацизм, по мнению белорусского лидера, проявляется в таких фактах, как «разрушенные памятники воинам-освободителям, героизация гитлеровских преступников, фальсификация исторических фактов Второй мировой войны».

«Белоруссия, как и прежде, будет верна памяти Великой Победы. Победы, которая является общим достоянием республик бывшего Советского Союза», — подчеркнул белорусский лидер.

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Обращаясь к ветеранам, в том числе присутствующим на минском параде, Лукашенко сказал: «История жизни вашего поколения — истинный пример мужества, доблести и духовного величия. Вы были и навсегда останетесь победителями. Сегодня мы склоняем головы перед памятью тех, кто отдал жизнь во имя нашего будущего. Благодарим всех, кто совершил трудовой подвиг. Обещаем сберечь правду о той войне во славу героев, которые спасли многие народы от геноцида и рабства».