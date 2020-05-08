Минск, , 13:50 — REGNUM Власти Белоруссии отказались согласовывать шествия участников международной акции «Бессмертный полк» в Витебске, Минске и других городах постсоветской республики. Чиновники либо не дают ответов на письменные обращения граждан и организаций, либо отказывают им под предлогом распространения коронавируса.

Вместе с тем исполнительная вертикаль власти проводит комплекс своих мероприятий, приуроченных к 75-летию празднования победы в Великой Отечественной войне. В перечнях таких мероприятий значатся и массовые, в том числе военный парад в Минске.

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Мингорисполком прислал 7 мая письменное уведомление заявителям шествия «Бессмертного полка» в Минске, которые указали на готовность провести 5-тысячное шествие. Заявку подавали Республиканское общественное объединение «За Союз и коммунистическую партию Союза», Минский городской комитет Патриотического общественного объединения «Отечество» и Минская городская организация общественного объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость».

Власти города отказали в проведении акции, сославшись на наличие официального плана массовых мероприятий, приуроченных к Дню Победы, а также особенностей эпидемиологической ситуации.

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«В целях профилактики и минимизации распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, в г. Минске, на основании решения Мингорисполкома от 07.04.2020 №1069 «Об утверждении плана», с учетом заявленного количества участников, рекомендуем вам воздержаться от проведения указанного массового мероприятия», — сказано в письме Мингорисполкома.

Чиновники посчитали «необходимым в обязательном порядке выполнение гражданами, юридическими лицами и общественными формированиями противоэпидемических мероприятий по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, в г. Минске».

«Обращаем ваше внимание, что проведение мероприятий акции «Бессмертный полк» в Российской Федерации в текущем году пройдет в формате онлайн, в том числе в режиме «социального дистанцирования» и «самоизоляции», под общим девизом «Бессмертный полк дома». Учитывая вышеизложенное, рекомендуем вам, как организаторам массового мероприятия «Бессмертный полк» в г. Минске, придерживаться данных рекомендаций», — сообщили минские чиновники.

Они также пригрозили привлечением организаторов шествия «Бессмертного полка» к ответственности «в случае организации и проведения вами несанкционированного массового мероприятия». Документ подписал зампред Мингорисполкома Артём Цуран.

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Организаторы шествия «Бессмертного полка» в Минске уже приняли решение не проводить массовое шествие в столице постсоветской республики. Ответ чиновников стал лишь формальностью, подтверждающей наличие двойных стандартов и отношение к общественному движению по сохранению исторической памяти.

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