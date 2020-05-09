Минск, 9 мая, 2020, 11:15 — ИА Регнум. В столице Белоруссии начался парад, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

President.gov.by Парад Победы в Минске. 9 мая 2020

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В составе механизированной колонны 18 парадных расчётов. Всего по площади пройдёт 185 единиц техники, сообщает белорусский телеканал СТВ. Право идти первым получил легендарный танк Т-34.

Видео опубликовано: CTVBY

За ним в колонне следуют современные образцы вооружения — мощные бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня.

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В воздушной части парада участие примут 36 самолётов и вертолётов. Они взмоют в небо в составе десяти групп. Это истребители Су-30СМ и МиГ-29, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130, учебно-тренировочные самолёты Л-39, военно-транспортные самолёты Ил-76 и Ан-26, а также вертолёты Ми-24 и Ми-8МТВ5.