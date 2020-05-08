Прага, 8 мая, 2020, 08:36 — ИА Регнум. В сети появились шпионские фотографии с испытаний электрического кроссовера Skoda Enyaq. Изображение нового авто размещены на сайте Auto.cz.

Auto.cz Тестовый экземпляр электрического кроссовера Skoda Enyaq

Тестирование прототипа под модель Suzuki S-Cross проходило в Чехии. Стоит отметить, что это авто будет первым электрическим кроссовером чешского бренда. В названии машины появится приставка iV. Именно её в будущем будут получать все электрокары Skoda.

Построена новинка на «тележке» MEB. На такой же платформе создан электрический кроссовер Volkswagen ID.4.

Начальные версии автомобиля получат по одному электромотору на задней оси. Общая производительность силового агрегата у самого продвинутого Skoda Enyaq может достигать 306 «лошадей». На одном заряде авто может проехать порядка 500 км.

Ранее дилеры чешского автопроизводителя Skoda в РФ приступили к приему заказов на кроссовер Skoda Karoq с приводом 4×4.

Читайте также: Skoda Wagner обнародовала итоги дистанционных продаж в Санкт-Петербурге