Санкт-Петербург, , 15:27 — REGNUM Официальный дилер автомобилей Skoda в Санкт-Петербурге Skoda Wagner подвёл итоги дистанционных продаж новых машин в петербургских салонах за апрель 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба дилера.

Самыми покупаемыми автомобилями Skoda в период дистанционных продаж стали вседорожник Kodiaq и лифтбек Octavia. На обе модели пришлось около двух третей от всего объема сделок.

Стоит отметить, что опция покупки машин чешского бренда удаленно появилась только в середине апреля этого года. Причём доступна возможность покупки таким образом только новых машин.

«По нашим оценкам, около 80% автолюбителей пока боятся приобретать столь дорогие продукты без «тактильного» знакомства», — сообщил директор направления Skoda ГК Wagner Евгений Кувалдин.

Напомним, в марте 2020 года в РФ было продано 9856 новых машин марки Skoda — на 42% больше, чем в марте прошлого года.

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