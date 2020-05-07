Санкт-Петербург, 7 мая, 2020, 15:18 — ИА Регнум. Дирекция Государственного Эрмитажа расторгла договор с очередным подрядчиком, который должен был выполнить ряд реставрационных работ в переданном несколько лет назад музею здании Биржи на Стрелке Васильевского острова. В скором времени будет объявлен новый конкурс на завершение начатого этапа реставрации. Об этом 7 мая заявил директор музея Михаил Пиотровский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Биржа на Стрелке Васильевского острова

Здание Биржи было передано в пользование Эрмитажу в 2014 году. Состояние архитектурного памятника тогда оценили как аварийное. Планировалось, что после того, как там будут проведены все реставрационные работы, в помещениях Биржи расположится Музей геральдики. С тех пор сроки по завершению работ неоднократно сдвигались и, как отметил Пиотровский, спешить в этом вопросе в музее не хотят.

«Нам важно, чтобы подрядчик не оказался вором или тем, кто не умеет строить. Знаю, что громадный процент подрядчиков, которые идут работать на предприятия культуры, оказываются непригодными для того, чтобы завершить эту работу. Сейчас завершен определенный этап, изгнан очередной подрядчик, готовятся конкурсы на поиски следующего подрядчика», — сказал директор Эрмитажа.

Несмотря на то, что в настоящий момент в здании Биржи реставрационные работы приостановлены, в музее выражают надежду, что к концу текущего года все наружные работы будут завершены.

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