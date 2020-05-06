Санкт-Петербург, 6 мая, 2020, 17:56 — ИА Регнум. Смольный приступил к реализации проекта по созданию тематического парка на территории бывшей стройплощадки комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений «Горская». Началось освобождение территории под будущий парк. Об этом 6 мая сообщил комитет по контролю за имуществом (ККИ) Северной столицы.

Фото: пресс-служба ККИ. Подготовка территории к строительству тематического парка.

Общая территория «Горской» составляет более 1 млн кв. метров, началось освобождение участка площадью более 78 тысяч кв. м. Во время обследования бывшей стройплощадки найдены многочисленные нарушения земельного законодательства в части самовольного занятия территории.

«В ее границах расположены свалки, бытовки, ангары и другие объекты движимого имущества. В начале текущей недели ККИ приступил к выполнению работ по освобождению земельного участка — демонтаж объектов, включая обрушение строений и вывоз образовавшегося в ходе его демонтажа строительного мусора», — отметили в комитете.

В настоящий момент идет демонтаж трёх полуразрушенных зданий. Завершение работ по освобождению участка планируется к концу мая. После чего земельный участок будет передан администрации Приморского района для проведения дальнейших работ по благоустройству территории.

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Ранее сообщалось, что реализация проекта по созданию тематического парка на территории бывшей стройплощадки «Горская» позволит сформировать пригородный район, призванный стать новым центром социальной активности всего северо-западного сектора города.

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Там предполагается создать многофункциональный культурно-развлекательный и спортивно-оздоровительный комплекс с офисно-деловым и научно-производственным центрами и функциями развития водного транспорта города на Неве.