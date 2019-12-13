Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM Разработка концепции развития территории туристско-рекреационного кластера «Горская» на северо-западе Петербурга, на берегу Финского залива, подходит к завершению и уже определена сумма, необходимая для ее реализации — 60 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Смольном.

Напомним, в октябре текущего года территории бывшей строительной площадки «Горская», принадлежавшие Комплексу защитных сооружений (КЗС) от наводнений, перешли в собственность Санкт-Петербурга.

Городские власти планируют занять 170 га земли многофункциональным культурно-развлекательным и спортивно-оздоровительным комплексом с офисно-деловыми и научно-производственными центрами и объектами развития водного транспорта Петербурга.

По ожиданиям городских властей, проект даст Петербургу 40 тысяч рабочих мест, а также налоговые поступления в федеральный и городской бюджет в размере порядка 450 миллиардов рублей до 2049 года.

«Стоимость инвестиций в проект на сегодняшний день оценивается в 60 миллиардов рублей», — отметили в Смольном.

Концепцией предусмотрено появление на территории «Горской» тематического парка исторических постановок и мероприятий, зоны IT-кластера, парковой зоны, транспортно-пересадочного узла и объектов инженерной инфраструктуры.

Помимо этого, кластер позволит ускорить сроки строительства коллектора, который давно ждут жители близлежащий населенных пунктов, и развитие транспортной инфраструктуры как внутри территории «Горская», так и за ее пределами.

«Предполагаемый пассажиропоток территории проектирования составляет в среднем 25 тысяч человек в сутки», — подчеркивают в администрации.

Также концепцией предусматривается создание зоны спортивной инфраструктуры и объектов набережной гавани, создание зоны яхтенной марины и вокзального комплекса скоростных судов, а также строительство деловой и гостиничной инфраструктуры.

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