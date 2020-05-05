Минск, 5 мая, 2020, 21:03 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 5 мая посетил республиканский полигон для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Белоруссии. Там его ознакомили с новейшими разработками белорусских учёных, среди которых — заявленный в будущем конкурент конкурентом производимого в США электромобиля «Тесла».

President.gov.by Белорусский родстер

Пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Лукашенко ознакомили с работами по развитию электротранспорта. Указано, что это «не только легковые автомобили, но и грузопассажирские, минивэны». Созданы образцы льдозаливочного комбайна с электроприводом, электровелосипедов, электроскутеров, электросамокатов.

«Главе государства показали экспериментальный образец белорусского родстера — двухместного электромобиля-кабриолета. По мнению разработчиков, этот родстер сможет в будущем посоревноваться с Tesla. Он легкий и маневренный, относится с классу М1 и обладает улучшенными динамическими характеристиками. Способен развивать скорость до 170 км/ч и преодолевать расстояние в 270 км без подзарядки», — сообщила президентская пресс-служба.

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Отметим, что на официальном сайте американского производителя скорость Tesla Roadster заявлена 250 миль в час (более 400 км/ч). По запасу хода на одной подзарядке белорусский опытный образец, как принято говорить у белорусских же пропагандистов, «несколько уступает» якобы конкуренту из США — почти в шесть раз.

В сообщении президентской пресс-службы не уточняется, сколько у прототипа, который «сможетв будущем посоревноваться с Tesla», собственно белорусских деталей. Академия наук Белоруссии тоже не спешит делиться информацией об очередном прорыве.

Напомним, белорусский лидер не впервые попадает в интересное положение с дорогими и необычными автомобилями. Выступая 2 сентября 2019 года в одной из минских школ, Александр Лукашенко прокомментировал тему электротранспорта.

«Самый любимый — электромотоцикл. Наш минский уже делает завод. Хорошая штука. Конечно, он не летит на 180 км/ч, как «Тесла». Но очень приятно», — цитировала его президентская пресс-служба.

Он также сделал ещё одно скандальное заявление — якобы автомобиль «Тесла» ему подарил сам Илон Маск, что вскоре опроверг сам Маск. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт не очень удачно пыталась комментировать захлестнувший соцсети очередной повод для сатиры.

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