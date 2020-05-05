Санкт-Петербург, 5 мая, 2020, 20:56 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга официально признали гибель от коронавирусной инфекции еще четверых медицинских работников — врача, медсестры и двух санитарок. Губернатор Александр Беглов позвонил родственникам скончавшихся и выразил им соболезнования.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние дни скончались санитарки закрывавшегося на карантин Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Вредена Юлия Ясюлевич и Татьяна Канкиа.

Читайте об этом: В Петербурге стало известно о еще двоих умерших медиках

Утром 5 мая стало известно о смерти старшего врача оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимира Маньковича.

Читайте также: В Петербурге умер старший врач Городской станции скорой помощи

Кроме того, скончалась медсестра травматологического отделения НИИ скорой помощи имени Джанелидзе ОльгаНовикова.

«Ушедшие честно и добросовестно выполняли свой долг. В их семьи пришло большое горе. Желаю родным душевных сил и стойкости, чтобы пережить горечь потери самого близкого человека», — сказал Александр Беглов.

Согласно открытым данным, ранее в Санкт-Петербурге скончались два врача Александровской больницы — 50-летний анестезиолог-реаниматолог Александровской больницы Сергей Белошицкий и 51-летний заведующий нейрохирургическим отделением Алексей Филиппов. Умерла врач отдела медицинской эвакуации Городской станции скорой медицинской помощи 69-летняя Антонина Рында.

Также умерли семь других медицинских работников — санитарки и медицинские сестры. Среди них 55-летняя Светлана Давтян и 30-летняя Мария Тышко из Госпиталя для ветеранов войн, 58-летняя медсестра районной поликлиники Наталья Рожкова, 56-летняя медсестра детской больницы Святой Марии Магдалины Елена Суглобова, 56-летняя операционная сестра Валентина Шужина.