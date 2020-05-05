Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM После осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался старший врач оперативного отдела Центральной подстанции Городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга Владимир Манькович. Об этом 5 мая сообщается на официальном сайте Городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга.

В Петербурге ушел из жизни старший врач оперативного отдела Центральной подстанции Городской станции скорой медицинской помощи Фото: пресс-служба ГССМП

Манькович стал уже вторым врачом Городской станции, умершим от последствий COVID-19.

Как стало известно ИА REGNUM, у 67-летнего Маньковича произошло осложнение на сердце, вызванное коронавирусной инфекцией. Несмотря на помощь врачей городской больницы №40, перепрофилированной под прием пациентов с COVID-19, спасти врача не удалось, 4 мая он скончался. Манькович стал 11 жертвой коронавирусной инфекции среди медицинских работников Петербурга.

Это не первый случай летального исхода среди сотрудников Городской станции СМП, ранее стало известно о смерти врач отдела медицинской эвакуации Городской станции скорой медицинской помощи 69-летней Антонины Рынды.

Как сообщают в пресс-службе, более 30 лет во время суточного дежурства на этом посту Владимир Манькович руководил работой оперативного отдела, отдела госпитализации, дистанционно-консультативного центра ГССМП и одновременно являлся оперативным дежурным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

«По долгу службы он был ответственным дежурным по городу в системе здравоохранения и периодически способствовал оперативному решению сложных и даже критических ситуаций — при авариях, ДТП, ЧС», — отмечают в городской станции.

Работу свою выполнял высокопрофессионально, ответственно, тактически выверенно, поэтому ему поручали самые сложные дежурства — во время масштабных городских и международных мероприятий, таких как саммит «большой восьмерки», Петербургский экономический форум, «Алые паруса» и так далее.

«Его вспоминают как требовательного и справедливого ответственного врача, принимающего профессиональные и взвешенные решения, всегда — на пользу пациенту», — говорится в сообщении ГССМП.

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