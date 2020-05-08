Глава правительства РФ Михаил Мишустин в режиме видеоконференции 30 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что его анализ на коронавирус дал положительный результат. В связи с этим Мишустин принял решение о самоизоляции по рекомендации врачей. Временно исполняющим обязанности главы российского правительства стал первый заместитель председателя Андрей Белоусов. Соответствующий указ уже подписан главой государства. 6 мая стало известно, что коронавирус выявлен у главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой. О том, как развивается ситуация с коронавирусом в правительстве РФ, — в материалах ИА REGNUM.

Михаил Мишустин. Иван Шилов ИА REGNUM

20:09 30.04.2020 СМИ отмечают, что в последний раз президент РФ Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин находились в одном помещении 24 марта — на совещании о мерах по поддержке экономики.

20:09 30.04.2020 Собянин прокомментировал заражение Мишустина: «Это сигнал всем нам» Тот факт, что коронавирусом заразился председатель правительства России Михаил Мишустин, является предостережением для всех. Об этом 30 апреля заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

20:11 30.04.2020 Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил жителей страны оставаться дома. «В сложившихся обстоятельствах я хочу еще раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению. Впереди майские праздники, прошу всех вас оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения», — сказал Мишустин.

20:46 30.04.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что несмотря на заражение председателя правительства России Михаила Мишустина коронавирусом, без его мнения решения по экономическим вопросам приниматься не будут. Путин: без мнения Мишустина решения по экономике приниматься не будут

20:53 30.04.2020 Как сообщает издание «Коммерсантъ», в правительстве РФ есть ещё лица, которые заразились коронавирусом, и на данный момент они находятся на самоизоляции. При этом издание отмечает, что из симптомов коронавируса у главы правительства РФ Михаила Мишустина имеется высокая температура.

21:03 30.04.2020 Пресс-секретарь главы правительства РФ Борис Беляков заявил, что Михаил Мишустин ограничил очные контакты ещё несколько недель назад. По его словам, все, кто в последнее время контактировал с премьер-министром, будут изолированы и сдадут тесты на коронавирус.

21:04 30.04.2020 Пресс-секретарь главы правительства РФ Борис Беляков заявил, что Михаил Мишустин будет находиться под наблюдением врачей в одной из больниц.

21:27 30.04.2020 Служащие правительства, контактировавшие с премьер-министром Михаилом Мишустиным, будут изолированы и сдадут анализы на коронавирусную инфекцию, cообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков. Подробности в материале: Контактировавшие с Мишустиным будут изолированы и сдадут тесты на COVID-19

21:47 30.04.2020 Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сообщила агентству РИА Новости, что его тест на коронавирус дал отрицательный результат.

22:00 30.04.2020 По данным телеведущего Владимира Соловьёва, сказанным в эфире «Соловьёв LIVE», информация о высокой температуре Мишустина пока не подтверждается, председатель правительства «чувствует себя неплохо».

22:07 30.04.2020 Главврач московской ГКБ №15 им. Филатова Валерий Вечорко о возможном течении болезни Мишустина: «Есть два пути. Первый — лихорадка, 39, 39,5, под 40, которая длится пять дней, шесть, семь. […] Второй — когда у пациентов температура невысокая, 37, 37,5. Эти пациенты, я бы сказал, уходят больше в дыхательную недостаточность».

22:19 30.04.2020 «У нас нет суперлекарств, спрятанных для премьер-министров. То, что у нас есть, это для обычных людей», — врач Александр Мясников в эфире «Соловьёв LIVE».

22:46 30.04.2020 Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, у которого сегодня выявили коронавирус, будет помещен в медицинское учреждение, где он будет проходить курс лечения. Читайте также: Мишустина будут лечить от COVID-19 в медучреждении

23:14 30.04.2020 В правительстве Российской Федерации есть зараженные коронавирусом, помимо председателя правительства Михаила Мишустина — «Коммерсантъ». Читайте также: «Коммерсантъ»: в правительстве, кроме Мишустина, есть ещё заражённые

00:02 01.05.2020 Сообщения ряда СМИ о планах снятия Михаила Мишустина с должности главы правительства опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает 30 апреля агентство РИА Новости. Читайте также: Песков рассказал, уйдёт ли Мишустин с поста главы правительства РФ

07:11 01.05.2020 Премьер-министр Индии Нарендра Моди на русском языке пожелал председателю правительства России Михаилу Мишустину скорейшего излечения от COVID-19 и крепкого здоровья. Об этом Моди 1 мая написал на своей странице в Twitter. Подробности в материале: Премьер-министр Индии пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

08:48 01.05.2020 Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац поддержал российского премьер-министра Михаила Мишустина в его борьбе с коронавирусом. Читайте также: МИД Израиля желает Мишустину выздоровления

10:44 01.05.2020 Премьер-министр России Михаил Мишустин пострадал на работе, решая оперативные, тактические и стратегические задачи. Об этом написал политолог Алексей Мухин. Об этом: «Пострадал на работе!» — политолог посочувствовал Михаилу Мишустину

11:00 01.05.2020 В ЛДПР с сожалением узнали о заболевании COVID-19 премьер-министра Михаила Мишустина и желают ему скорейшего выздоровления, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая. Читайте подробнее: Жириновский рекомендует министрам меньше работать

11:12 01.05.2020 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожелал главе правительства РФ Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления. «Пожелаем ему выздоровления», — сказал Зюганов в ходе партийной онлайн-маёвки.

11:28 01.05.2020 Глава правительства РФ Михаил Мишустин поздравил всех российских граждан с Днём весны и труда. Письмо российского преьмера зачитал председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в ходе Профсоюзной переклички. «Уважаемые друзья! Примите мои искренние поздравления с 1 мая. Этот весенний праздник имеет богатую историю. Его отмечают люди самых разных возрастов и профессий во многих странах мира. Он объединяет всех, кто привык к напряженной и созидательной работе, способен добиваться успехов честным и добросовестным трудом», — говорится в тексте письма. Подробности в материале: Мишустин поздравил граждан РФ с 1 мая

13:42 01.05.2020 Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал главе правительства РФ Михаилу Мишустину здоровья. «Наступающие праздники хоть и проходят в очень сложной ситуации, все-таки это праздники. Поэтому я искренне желаю всем здоровья, особенно желаю здоровья заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину, и вообще всем гражданам нашей страны в этой очень сложной ситуации», — сказал Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.

14:30 01.05.2020 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал выздоровления председателю правительства России Михаилу Мишустину. Читайте также: Токаев пожелал выздоровления Мишустину

17:05 01.05.2020 Главный раввин России Берл Лазар призвал иудеев помолиться в шаббат о выздоровлении от коронавируса премьер-министра РФ Михаила Мишустина и об исцелении тех, которые находятся сейчас на лечении от COVID-19 в больницах. Читайте также: Главный раввин России призвал иудеев помолиться о выздоровлении Мишустина

20:29 01.05.2020 Премьер-министр России Михаил Мишустин, несмотря на диагностированную у него ранее коронавирусную инфекцию, постоянно находится на связи при решении рабочих вопросов. Об этом: Заразившийся коронавирусом Мишустин все время находится на связи — Попова

02:53 02.05.2020 Все руководители министерства строительства и ЖКХ России сдали тесты на коронавирус после того, как заражение было подтверждено у министра Владимира Якушева. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе ведомства. Подробности: Руководители Минстроя России сдали тесты на коронавирус

07:44 02.05.2020 Глава белорусского правительства Сергей Румас пожелал своему российскому коллеге Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления. Об этом 1 мая сообщила пресс-секретарь белорусского правительства Александра Исаева на своей странице в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: Румас пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

07:52 02.05.2020 Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, у которого диагностировано заражение коронавирусом, чувствует себя нормально, сообщили 1 мая в пресс-службе министерства. Об этом: В Минстрое сообщили о состоянии заразившегося коронавирусом Якушева

08:27 02.05.2020 Председатель правительства России Михаил Мишустин все время находится на связи, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Читайте также: Глава Роспотребнадзора: Мишустин все время на связи

08:38 02.05.2020 Премьер-министр Пакистана Имран Хан пожелал председателю правительства России Михаилу Мишустину скорейшего излечения от COVID-19 и крепкого здоровья. Об этом Хан 2 мая написал на своей странице в Twitter. Об этом: Премьер-министр Пакистана пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

10:24 03.05.2020 Самочувствие российского премьер-министра Михаила Мишустина, заразившегося коронавирусом, в целом нормальное. Об этом заявил 3 мая журналистам пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков. Читайте также: Пресс-секретарь Мишустина: премьер-министр РФ продолжает лечение

15:27 03.05.2020 Механизм управления в России очень сложный, это требует участия президента Владимира Путина в решении многих вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Читайте подробнее: Песков объяснил, почему многие проблемы нельзя решить без Путина

15:38 04.05.2020 Президент России Владимир Путин расставляет приоритеты в пользу интересов каждого гражданина. Об этом 4 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью на телеканале «Россия 24». По его словам, сохранение жизни людей в условиях пандемии стоит в приоритете над экономикой. «Президент Путин всегда сохранял свой приоритет: каждый конкретный человек для него — это приоритет», — заявил Песков.

17:48 04.05.2020 Глава правительства России Михаил Мишустин. government.ru

10:33 05.05.2020 Российский премьер-министр Михаил Мишустин продолжает лечиться от коронавирусной инфекции и чувствует себя в целом нормально. Об этом сообщил 5 мая журналистам пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков. Об этом: Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьер-министра РФ

15:16 05.05.2020 Михаил Мишустин (справа) и Андрей Белоусов на совещании с членами Правительства. 05.02.2020 г. Фото: kremlin.ru

18:51 05.05.2020 Пресс-служба Кремля сообщила о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным попросил передать главе российского правительства Михаилу Мишустину пожелания скорейшего выздоровления.

20:01 05.05.2020 Беседа президента РФ Владимира Путина с председателем правительства Михаилом Мишустиным в режиме видеоконференции. 30.04.2020 г. Фото: kremlin.ru

07:52 06.05.2020 «Александр Лукашенко передал пожелания скорейшего выздоровления председателю правительства России Михаилу Мишустину», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

09:33 06.05.2020 В связи с болезнью Михаила Мишустина исполнение президентского поручения о разработке всеобъемлющего плана выхода из кризиса, который должен быть готов к 25 мая, ложится на плечи Андрея Белоусова. Читайте также: Коронакризис в интерьере «большой политики»: кто потеряет, а кто найдет?

10:31 06.05.2020 Главный раввин России Берл Лазар призвал иудеев помолиться о выздоровлении Михаила Мишустина. Дарья Антонова © ИА REGNUM

11:20 06.05.2020 Участие главы правительства РФ Михаила Мишустина в видеосовещании с президентом РФ Владимиром Путиным не планируется. Об этом агентству РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видеосовещание будет посвящено мерам, предпринимаемым властями в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Читайте подробнее: Мишустин не будет участвовать в совещании с Путиным — Песков

12:17 06.05.2020 Несмотря на болезнь, председатель правительства РФ Михаил Мишустин продолжает активно работать. Об этом в интервью газете «Ведомости» сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Читайте также: Силуанов сообщил об активной работе Мишустина во время болезни

13:29 06.05.2020 Дмитрий Песков. Дарья Антонова © ИА REGNUM

14:54 06.05.2020 У министра культуры РФ Ольги Любимовой выявлен коронавирус. Об этом сообщила пресс-секретарь главы федерального ведомства Анна Усачёва. Читайте также: У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой выявили коронавирус

15:14 06.05.2020 Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, исполняющий обязанности председателя правительства, провёл еженедельное совещание с вице-премьерами и обсудил план поэтапной отмены связанных с коронавирусом ограничений. Об этом сообщает 6 мая пресс-служба правительства. Подробности в материале: И.о. премьер-министра РФ Белоусов обсудил план отмены ограничений

15:30 06.05.2020 Премьер-министр России Михаил Мишустин, заболевший коронавирусной инфекцией, идёт на поправку. Об этом 6 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом. «Хочу передать вам самые наилучшие пожелания и привет от Михаила Владимировича Мишустина. Он идёт на поправку. Там всё штатно. Не без температуры, как в таких случаях часто бывает, но восстанавливается Михаил Владимирович», — заявил Путин. Подробности в материале: Путин передал привет министрам от Михаила Мишустина

15:44 06.05.2020 Министр культуры РФ Ольга Любимова. mkrf.ru

18:33 06.05.2020 Андрей Белоусов. kremlin.ru

20:11 06.05.2020 Совещание Владимира Путина по вопросам борьбы с коронавирусом. Цитата из видео. kremlin.ru

21:43 06.05.2020 Министр науки и высшего образования Валерий Фальков находится на самоизоляции, сообщили в пресс-службе Минобрнауки. Подробностей о состоянии здоровья министра не приводится. Подробности в материале: Глава Минобрнауки Валерий Фальков работает в самоизоляции

22:28 06.05.2020 Министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Minobrnauki.gov.ru

11:02 07.05.2020 За последние сутки в Москве выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусом. Данные по подтверждённым случаям заражений опубликовал 7 мая московский оперштаб. Об этом: В Москве тесты выявили за сутки 6,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

12:32 07.05.2020 Высокие показатели выявленных заражённых коронавирусом жителей Москвы — огромный плюс. Об этом 7 мая сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Это не количество заражённых, это количество выявленных больных. То, что мы их выявили так много, это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реальных больных в городе больше. По скрининговым исследованиям, их в районе — 2−2,5% от всего населения Москвы. В пересчёте на цифры это около 300 тысяч», — сказал он.

12:42 07.05.2020 Адыгея, Псковская область и Удмуртия входят в тройку регионов России с самой высокой смертностью пациентов, у которых выявили коронавирус. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. По состоянию на 7 мая смертность в Адыгее составляет 3,4%, в Псковской области — 3,29%, Удмуртии — 2,91%, Ингушетии — 2,62%, Хакасии — 2,27%, Ставропольском крае — 2,25%, Кемеровской области — 2,02%, Омской области — 1,92%, Калининградской области — 1,84%, Севастополе — 1,82%.

13:24 07.05.2020 Лаборатория при больнице. © Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин

20:27 07.05.2020 В пресс-службе правительства РФ сообщили, что Михаил Мишустин, продолжающий лечение от COVID-19, провёл по видеосвязи совещание по экономическим вопросам, а также обсудил новый пакет мер по поддержке экономики.

21:17 07.05.2020 Сергей Собянин. © Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Фото: Максим Мишин

07:49 08.05.2020 «Михаил Мишустин продолжает проходить лечение в одном из государственных медицинских учреждений», — сообщили в пресс-службе правительства РФ 7 мая.

10:06 08.05.2020 Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным, и. о. премьер-министра Андреем Белоусовым и министром финансов Антоном Силуановым вопросы развития экономики. Об этом глава государства заявил 7 мая на совещании по развитию транспорта. Читайте также: Путин обсудил с Мишустиным вопросы развития экономики

11:39 08.05.2020 Тем временем, по данным Роспотребнадзора РФ, всего в России по состоянию на 8 мая коронавирус выявлен у 187 859 человек.

12:37 08.05.2020 Здание правительства РФ. Владимир Югасов © ИА Красная Весна

13:23 08.05.2020 Пресс-служба правительства РФ 8 мая сообщила о том, что Михаил Мишустин направил поздравительные послания главам правительств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

13:33 08.05.2020 Михаил Мишустин, у которого ранее выявили коронавирус, 8 мая в онлайн-режиме принял участие в совещании правительства по социально-экономическим вопросам.

14:20 08.05.2020 О поздравительных посланиях к 75-летию Великой Победы от Михаила Мишустина. government.ru

18:08 08.05.2020 Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев выписан из больницы, долечиваться от COVID-19 он будет дома, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу министерства. Якушев был госпитализирован 1 мая. «Министр поблагодарил врачей и медицинский персонал ГКБ 52 департамента здравоохранения Москвы, в которой проходил лечение, всех, кто в эти дни желал ему скорейшего выздоровления», — сообщает Минстрой. Заразившийся коронавирусом заместитель министра Дмитрий Волков также продолжает лечение в домашних условиях.

18:17 08.05.2020 Министр культуры РФ Ольга Любимова, ранее заболевшая инфекционной болезнью COVID-19, лечится дома и работает, проводит совещания в формате видеоконференций, участвует во встречах и переговорах в онлайн-режиме. Болезнь у нее протекает в легкой форме, госпитализация не требуется, сообщила пресс-служба Минкультуры. Отец министра, ректор Высшего театрального училища им. Щепкина Борис Любимов в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что у его дочери «самое неприятное уже позади, критический момент миновал, хотя слабость еще есть, но температура нормальная <…> сейчас всё относительно благополучно, хотя никто не знает, какие могут быть последствия после этого вируса».