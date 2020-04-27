Лондон, 27 апреля, 2020, 20:06 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снова падают в ходе торговой сессии 27 апреля на Лондонской бирже.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent подешевели на $1,99 (8,02%), до $22,82 за баррель. Ранее марка опускалась в цене до $22,50 за баррель.

Июньские фьючерсы WTI подешевели на $4,44 (26,21%), до $12,50 за баррель. Чуть ранее марка опустилась до сессионного минимума в $11,91 за баррель.

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