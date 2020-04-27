Москва, , 15:57 — REGNUM Цена нефти марки Brent, открывшись 27 апреля с утра небольшим ростом, достаточно быстро перешла к резкому падению, и в настоящий момент снижается на 4,8%, баррель торгуется ниже $24, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Скорее всего, причиной для падения послужили мрачные ожидания обвала спроса на нефть в связи с отсутствием свободных нефтехранилищ.

Сообщения береговой охраны США о том, что у берегов Калифорнии замечено большое скопление танкеров, что могло быть связано с отсутствием места в американских нефтехранилищах и использованием танкеров для хранения нефти, напугали и без того испуганных игроков фьючерсного рынка.

В прошлые выходные президент США Дональд Трамп поставил России и Саудовской Аравии в пример Канаду, заявив, что Канада уже начала сокращать добычу нефти «в силу естественных причин» и призвал крупнейших нефтедобытчиков следовать этому примеру.

Тем самым президент США мягко намекнул, что США не собираются принимать участия в ОПЕК++, а для восстановления цен, по его мнению, достаточно будет и естественного сокращения добычи нефти, что стало дополнительным фактором падения измученного рынка.

Нефтяной рынок настолько деморализован, что пока в упор не видит положительной статистики Baker Hughes, согласно которой, падение количества действующих буровых установок в США от недели к неделе падает резкими темпами, а за прошлую неделю упало сразу на 60 единиц.

На сегодня ожидается цена на нефть марки Brent в коридоре от $22 до $25 за баррель», — считает эксперт.

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