Санкт-Петербург, 27 апреля, 2020, 19:57 — ИА Регнум. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил порядок признания медиков пострадавшими от коронавирусной инфекции.

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По заразившимся коронавирусной инфекцией медикам, которым положены выплаты, то в настоящее время разрабатывается порядок признания медработника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Вывод о взаимосвязи между смертью и исполнением профессионального долга будет принимать комиссия медицинского учреждения, в котором работал специалист», — разъяснили в комитете по здравоохранению Петербурга.

На основании выводов этих комиссий в медучреждениях будут назначаться единовременные выплаты членам семей умерших медиков.

Комитет по здравоохранению ведёт учет медицинских работников, скончавшихся в результате заболевания COVID-19, и будет официально публиковать эти данные. В ведомстве также объяснили, почему точная информация о причинах летального исхода становится известна лишь спустя несколько дней после смерти.

В комитете напомнили, что официальное заключение о смерти пациента выдаёт созданная 1 апреля текущего года Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020−2021.

«Своё заключение Комиссия выдает после получения результатов паталогоанатомического исследования. Для его подготовки требуется не менее семи дней», — подчеркнули в комздраве.

По данным на 27 апреля, в Петербурге скончались два врача и несколько медсестёр с положительными тестами на коронавирус. Общее количество жертв инфекции в Петербурге пока составляет 27 человек.

Отвечая на многочисленные вопросы журналистов о том, почему не оглашаются точные диагнозы умерших, комитет по здравоохранению подчеркнул, что сведения о диагнозах составляют врачебную тайну и могут быть озвучены только с согласия родственников.

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