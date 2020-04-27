Санкт-Петербург, 27 апреля, 2020, 16:20 — ИА Регнум. В Петербурге скончался еще один медицинский сотрудник, у которого предварительно диагностировали коронавирусную инфекцию. В понедельник, 27 апреля, не стало сотрудницы городской станции скорой медицинской помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали на станции.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи у Покровской больницы Петербурга, принимающей больных COVID-19

69-летняя Антонина Р. была врачом отделения медицинской эвакуации городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга. Предварительно, у нее был получен положительный анализ на коронавирус, однако точную причину смерти сможет назвать лишь судмедэксперт.

«Мы диагноза не знаем, была на больничном», — пояснили в учреждении.

Отметим, что отдел медицинской эвакуации не контактирует с пациентами, с бригадами, он распределяет больных по стационарам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге ранее была подтверждена смерть двоих опытных врачей Александровской больницы, у которых был коронавирус.

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Кроме того, в Петербурге скончались четыре медсестры, у которых ранее зафиксировали заражение новой коронавирусной инфекцией.

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Связь их смерти с заражением коронавирусом в настоящее время проверяется.