Улан-Удэ, 25 апреля, 2020, 17:08 — ИА Регнум. По делу о смертельном наезде на 17-летнюю девочку в Бурятии в начале января 2020 года сменился обвиняемый. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по республике, обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем гибель человека, и оставлении его в опасности предъявлено действующему зампреду регионального заксобрания Баиру Жамбалову.

Hural-rb.ru Баир Жамбалов

Ранее обвиняемым являлся предприниматель Галуст Пилосян, пытавшийся взять вину на себя. По его словам, он управлял внедорожником политика во время ДТП. Однако следователи проверяли причастность к преступлению и самого владельца машины.

«В ходе кропотливой работы по уголовному делу были установлены и детально допрошены свидетели, проведены многочисленные экспертизы и исследования. В итоге удалось собрать доказательства причастности политика к совершенному наезду. В связи с этим мужчина был задержан», — отметили в СКР.

В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. Вместе с тем уголовное преследование в отношении Пилосяна прекращено. Однако его могут привлечь к ответственности, если он будет продолжать давать заведомо ложные показания.

Напомним, после аварии Баир Жамбалов был снят с поста секретаря регионального политсовета «Единой России» и исключён из партии. Однако он остаётся вице-спикером регионального парламента. Как сообщало ИА REGNUM, депутаты инициировали создание комиссии, чтобы снять его с этого поста. Однако спикер хурала Владимир Павлов отверг предложение, отметив, что политик написал заявление об уходе. В начале апреля появились сообщения, что он отозвал документ.

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