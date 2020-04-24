Санкт-Петербург, 24 апреля, 2020, 09:43 — ИА Регнум. Представители власти и крупного бизнеса в формате видеосвязи обсудили, какие инструменты поддержки предпринимательства в Санкт-Петербурге необходимо задействовать в условиях коронавирусной инфекции. Речь шла о льготах и субсидиях, которые войдут во второй пакет мер поддержки, сообщили в аппарате проводившего совещание вице-губернатора Евгения Елина.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Пообщаться с чиновниками пригласили руководителей компаний «Теремок», «Алекс Фитнес», ТРК «Галерея», JSP Business travel, «Индивидуальный туристический сервис» и других представителей бизнеса, которые ежегодно выплачивают от 100 млн руб. до 2 млрд руб. в виде налогов. Выбирались представители наиболее пострадавших отраслей: туризм, гостиницы, общественное питание, культура, спорт, непродовольственный ретейл, стоматологические услуги, сфера развлечения и досуга.

Среди основных обсуждавшихся мер поддержки — налоговые каникулы, льготы на имущество и землю, снижение коммунальных платежей, отмена арендных платежей на госимущество, которым организации не пользуются в связи с приостановкой деятельности.

«Одной из мер поддержки могут стать целевые субсидии на заработную плату сотрудникам предприятий малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей в размере суммы, равной уплаченными данными организациями НДФЛ во 2-м и 3-м кварталах 2019 года», — сообщили в аппарате вице-губернатора.

Торговые центры, закрытые в период действия особых мер, могут получить льготы по налогу на имущество с условием представления скидок и дальнейших отсрочек по арендной плате для арендаторов торговых площадей.

Также продумываются меры по поддержке учреждений культуры и некоммерческих организаций.

Евгений Елин в ближайшее время планируется пообщаться с представителями промышленных компаний и строительных организаций.

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