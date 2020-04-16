Санкт-Петербург, , 13:50 — REGNUM Петербургские власти рассматривают возможность оказания помощи тем предпринимателям, которые приобрели в рассрочку у города арендуемое прежде имущество. Об этом сообщил глава комитета имущественных отношений Валерий Калугин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в городе у арендаторов есть приоритетное право на выкуп помещений в рассрочку на пять лет, платежи должны поступать раз в квартал. В связи с ограничением деятельности большинства предприятий из-за коронавируса бизнесмены, вероятнее всего, не смогут платить по договору.

По словам Калугина, в Смольном «думают и считают», как выйти из этой ситуации. Губернатор Александр Беглов, в частности, 15 апреля подписал закон об обнулении арендных платежей для малого и среднего бизнеса, арендующих землю, помещения или павильоны у города, с 1 апреля по 30 июня в заявительном порядке.

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«Понимая, что платеж по выкупу точно такой же, как и арендный, только больше, мы внесли такое предложение в рабочую под руководством вице-губернатора Евгения Елина на рассмотрение. Подсчитали, что потери там достаточно большие, порядка 700 млн рублей у нас будут, но мы рассматриваем и смотрим линию разумности между потерями бюджета и оказанием помощи. Чтобы не получилось так, что мы сейчас всем поможем, а на следующий год будем совершенно пустые и вообще ничего не сможем сделать», — сказал Валерий Калугин.

Напомним, ранее чиновник сообщил, что доходную часть бюджета Петербурга в 2020 году собрать уже точно не получится.

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