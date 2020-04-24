Нижний Новгород, 24 апреля, 2020, 07:10 — ИА Регнум. В регионах Поволжья необходимо нарастить количество исследований на наличие коронавируса и обеспечить оказание медицинской помощи в сложившейся эпидемиологической ситуации. Эти вопросы были подняты на встрече полномочного представителя президента России в Поволжье Игоря Комарова с главами регионов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпреда.

Pfo.gov.ru Видеосовещание с губернаторами

Приволжский полпред акцентировал внимание на своевременном выявлении заражении и наращивании количества исследования на SARS-CoV-2. По данным ведомства, на 21 апреля в регионах Поволжья проведено почти 319 тыс. тестов, обследованы свыше 280 тыс. человек, или почти 960 человек на каждые 100 тыс. жителей. Лидерами по числу тестирования являются Кировская область (протестировано почти 2 тыс. человек на 100 тыс. населения), Пензенская область (около 1,6 тыс.) и Марий Эл (1,3 тыс.).

В ходе заседания также был поднят вопрос перепрофилирования и подготовки коечного фонда в медицинских организациях, обеспечение аппаратами ИВЛ и лекарственными препаратами, укомплектованности медицинскими кадрами. Также должны быть разработаны схемы маршрутизации заражённых коронавирусом.

Кроме того, было отмечено, что важным остается соблюдение гражданами норм самоизоляции.

По данным на 23 апреля, в Приволжском федеральном округе официально подтверждено более 4,6 тыс. случаев заражения SARS-CoV2. По данным полпредства, это более 15 инфицированных в расчете на 100 тыс. населения (по России без учета Москвы этот показатель равен 21,5).

За сутки число выявленных заражений в Нижегородской области увеличилось до 1002 случаев, в Башкирии — 422, в Татарии — 412. Меньше всего число инфицированных выявлено в Удмуртии (161 человек) и Самарской области (141). Выздоровели 362 пациента, скончались 47.

Как сообщало ИА REGNUM, в Поволжье на 23 апреля подтвердили 431 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Подробнее: В Поволжье подтвердили 4648 случаев заражения коронавирусом