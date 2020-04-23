Нижний Новгород, , 11:00 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 23 апреля подтвердили 431 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заражений в Поволжье выросло до 4648 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, 73 новых случая подтвердили в Нижегородской области, 57 — в Татарии, 43 — в Чувашии, 39 — в Саратовской области, 32 — в Ульяновской области, 28 — в Мордовии, по 26 — в Башкирии и Самарской области, 24 — в Кировской области, 23 — в Оренбургской области, 21 — в Пермском крае, по 15 — в Марий Эл и Пензенской области, девять — в Удмуртии.

С учетом новых данных число выявленных заражений в Нижегородской области увеличилось до 1002 случаев, в Башкирии — 422, в Татарии — 412, в Мордовии — 385, в Марий Эл — 348, в Чувашии — 305, в Пермском крае — 287, в Оренбургской области — 277, в Кировской области — 240, в Саратовской области — 229, в Ульяновской области — 228, в Пензенской области — 211, в Удмуртии — 161, в Самарской области — 141.

Выписаны после полного выздоровления 362 человека в Поволжье, 47 человек скончались от хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России на 23 апреля подтверждено 62 773 случая заражения коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 4774 новых случая заражения. 4891 человек полностью выздоровел, 555 человек скончались.

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