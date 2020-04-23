Санкт-Петербург, 23 апреля, 2020, 19:05 — ИА Регнум. Во временном стационаре для коронавирусных больных в выставочном центре «Ленэкспо» будут работать медики из Госпиталя для ветеранов войн. Об этом сообщили 23 апреля в Смольном. Оттуда в «Ленэкспо» направят до 100 медработников, из расчета один врач на 60 коек и по две медсестры на то же количество коек.

Иван Петров ИА REGNUM Временный госпиталь в «Ленэкспо»

Таким образом, так как в «Ленэкспо» завершается монтаж модулей для размещения 1080 коек, всего туда направят до 18 врачей, до 36 медсестер. Еще около полусотни сотрудников, судя по всему, будут представлены младшим медперсоналом.

В стационар предполагается направлять больных с легкой формой COVID-19, которые не помещаются в стационарах и не могут лечиться дома ввиду сложного жилищного положения — коммунальных квартир, пожилых или малолетних родственников и другого.

Все 1080 коек будут расположены в одном павильоне, в секциях по две кровати в каждой. Частично модули уже оборудованы медицинскими кроватями, светильниками, розетками, штативами для капельниц и тумбочками.

На территории развернут круглосуточный штаб, где работают представители комитета по строительству, подрядной организации, МЧС, Роскомнадзора и комитета по здравоохранению.

Завершаются работы по созданию зоны подготовки и раздачи пищи. Еду на территорию госпиталя будут привозить готовую в ланчбоксах. Питаться пациенты будут непосредственно в модулях, общая столовая зона не планируется.

У госпиталя будет изолированная система снабжения медикаментами и бытовыми принадлежностями, а также вывоза загрязненных отходов. В ближайшее время планируется завершить обустройство зоны хранения и обеззараживания белья.

В павильоне будут оборудованы 64 санузла и 80 душевых. В ближайшие дни завершится обустройство зоны санпропускников площадью 280 кв. метров, через которую можно будет безопасно пройти из зараженной зоны в чистую и обратно.

В «Ленэкспо» монтируют системы водопровода и канализации, системы вентиляции, дезактивации и отопления, устанавливают специальные обеззараживающие фильтры.

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Напомним, один из павильонов выставочного комплекса был предоставлен Петербургу для временного размещения госпиталя после переговоров губернатора Александра Беглова и главы «Газпрома» Алексея Миллера.