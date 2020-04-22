22 апреля 2020 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 20:53 — REGNUM В выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове в Петербурге завершается развертывание госпиталя для зараженных коронавирусом, которые могут не поместиться в городских стационарах. На данный момент в павильон №7 уже привезли кровати и матрасы для пациентов.

Временный госпиталь в Ленэкспо Иван Петров © ИА REGNUM

Временный госпиталь в Ленэкспо Иван Петров © ИА REGNUM Временный госпиталь в Ленэкспо Иван Петров © ИА REGNUM

Кровати установили по две во множество секций, которые на выставках обычно отводят для одной компании или предприятия.

Напомним, конгрессно-выставочный комплекс отдали для нужд городского здравоохранения по итогам переговоров губернатора Петербурга Александра Беглова и главы ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

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Площадь павильона, куда будут свозить больных, составляет 11 тыс. кв. метров, туда поместят более 1000 коек для больных легкой формой COVID-19, если они не могут лечиться дома.

Временный госпиталь в Ленэкспо Иван Петров © ИА REGNUM

Временный госпиталь в Ленэкспо Иван Петров © ИА REGNUM

В Смольном полагают, что этот вариант размещения будет востребован у людей, проживающих с пожилыми родственниками, маленькими детьми, в коммунальных квартирах или квартирах, где нет возможности выделить для больного отдельное помещение.

Временный госпиталь в Ленэкспо Иван Петров © ИА REGNUM

Власти подчеркивали, что монтаж госпиталя ведётся с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по технологии, согласованной с управлением Роспотребнадзора по Петербургу и комитетом по здравоохранению. При этом сами рабочие в основном трудятся без медицинских масок.

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