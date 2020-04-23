Минск, 23 апреля, 2020, 14:48 — ИА Регнум. Власти Белоруссии не планируют закрывать границы республики на фоне пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 23 апреля, в ходе совещания о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы страны в условиях эпидемии заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Gpk.gov.by На границе Белорусии

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Белорусский лидер напомнил о закрытии границы со стороны «главного партнёра» Минска — России. По его словам, это прекратило всякое движение людей, что моментально сказалось на экономике.

«Мы же с вами этого не сделали. Да, нам было непросто. Но мы определили три коридора, по которым до сих пор передвигаются люди и грузы. И закрываться не собираемся», — отметил Лукашенко, слова которого приводит издание «СБ Беларусь сегодня».

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Президент республики подчеркнул, что пока такой необходимости нет. По его словам, для борьбы с новой инфекцией в стране задействованы все необходимые ресурсы, их объём адекватен имеющейся угрозе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент страны Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия сохранила необходимые структуры в системе здравоохранения и по этой причине оказалась лучше подготовленной к пандемии коронавируса. При этом белорусский лидер подчеркнул, что коронавирус уносит гораздо меньше жизней, чем сахарный диабет, рак или сердечно-сосудистые заболевания.

Добавим, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала Белоруссии ввести жёсткие ограничительные меры — вплоть до комендантского часа.