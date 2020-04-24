В Кемеровской области горят сёла — все новости
23 апреля в двух сёлах Кузбасса загорелись жилые дома — в селе Постниково Ижморского района и в селе Краснинское Промышленновского района. После сообщения о возгорании губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв прервал рабочую поездку в Яшкинском муниципальном округе и направился на место происшествия. По предварительным данным, в селе Постниково сгорели семь домов, в Краснинском — три жилых дома. Пострадавших — 36 человек, 13 из них — дети. Погорельцев направят в Ижморскую школу-интернат психолого-педагогической поддержки. Причины пожаров устанавливаются.
Один крупный пожар произошёл в селе Постниково Ижморского района. После сообщения о возгорании губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв прервал рабочую поездку в Яшкинском муниципальном округе и направился на место происшествия. Позже произошёл ещё один пожар — в селе Краснинское Промышленновского района. На место выехали замгубернатора по вопросам безопасности и правопорядка Валерий Догадов и начальник ГУ МЧС России по Кузбассу Алексей Шульгин.
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По данным местных СМИ, в селе Постниково сгорели семь домов, в Краснинском — три жилых дома.
Пострадавшим во время пожаров в двух сёлах Кемеровской области будет оказана помощь. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв, который выехал на место происшествия.
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Погорельцев отвезут в Ижморскую школу-интернат психолого-педагогической поддержки. Всего пострадавших 36 человек, 13 из них — дети.
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев прервал рабочую поездку в Яшкинский муниципальный округ и выехал на место происшествия.
По предварительной информации, пожар в селе Постниково Ижморского района Кузбасса уничтожил десять одноквартирных и восемь двухквартирных домов.
Читайте подробнее: В кузбасском селе Постниково огонь уничтожил почти два десятка домов
По оперативным данным, в селе Краснинское Промышленновского района Кузбасса горят три частных дома, пострадавших нет.
Подробности в материале: Три дома горят в кузбасском селе Краснинское
В кузбасские сёла, где сегодня, 23 апреля, загорелись жилые дома, отправились представители минсоцзащиты региона. В правительстве области подчеркнули, что при необходимости к ликвидации возгораний будут привлечены дополнительные силы и средства.
Читайте подробнее: Представители минсоцзащиты Кузбасса отправились в горящие сёла
В селе Постниково Ижморского района Кузбасса, по последним данным, сгорело 27 домов, в 16 из них проживали люди. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».
Подробности в материале: Увеличилось количество сгоревших в кузбасском селе Постниково домов
В селе Краснинское Промышленновского района Кемеровской области сгорело два дома, в которых проживали шесть человек. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».
Об этом: В кузбасском селе Краснинское шесть человек остались без домов
На месте пожара в Кемеровской области. Фото: 42.mchs.gov.ru
Пожарные сообщили о пожарах ещё в двух сёлах Кемеровской области.
Об этом: Пожар уничтожил жилые дома ещё в двух населённых пунктах Кузбасса
Пожары в четырёх населённых пунктах Кузбасса, по предварительным данным, произошли из-за несанкционированного пала сельскохозяйственных посевов и сухой травы. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.
Подробности в материале: В МЧС РФ назвали причину пожаров в четырёх кузбасских сёлах
В Кемеровской области, на 220-м километре автодороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга, накануне, 23 апреля, столкнулись восемь автомобилей. Предварительная причина ДТП — сильное задымление.
Подробности в материале: На кемеровской трассе из-за дыма от пала травы столкнулись восемь машин
Сотрудники главного управления МВД России по Кемеровской области работают в сёлах, где огонь от пала сухой травы перекинулся на жилые дома. Уточняется, что по фактам возгораний начаты проверки, по их результатам будет принято решение «в соответствии с законодательством».
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В Кемеровской области начата доследственная проверка «по факту распространения огня, в результате чего уничтожено 18 жилых домов», сообщили в региональном управлении СКР.
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По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23 апреля 2020 года в России ликвидировано 205 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 16 000 га.
Лесные пожары ликвидированы в Калининградской, Псковской, Брянской, Московской, Владимирской, Курганской, Амурской, Челябинской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Калужской областях; республиках Тува, Бурятия, Хакасия; Алтайском, Краснодарском, Красноярском, Забайкальском краях.
По состоянию на 00:00 мск 24 апреля 2020 года на территории Российской Федерации действовало 87 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 12 507 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе:
На тушении задействовано 4410 человек и 1087 единиц техники. На авиационном мониторинге — 37 воздушных судов, на тушении — 16 воздушных судов. В Забайкальском крае задействовано 153 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана».
Эндогенные пожары на Парниковой в Киселёвске (Кузбасс) продолжаются, власти продолжают отрицать очевидное. Жители проводят замеры в местах предполагаемого горения. На глубине порядка 1 метра — температура почвы больше 50 градусов.
Местная администрация причиной аномального нагрева считает апрельскую жару. Когда в марте после снегопада на опасных участках снега не было, объяснение тоже нашлось: снег сдуло ветром.
ЧС в Киселёвске ввели из-за горения угольного пласта на территории Тугайского лога. Эндогенный пожар на Парниковой кроме местных жителей никого не волнует. Цитата из канала Coala_russia.
За нарушение требований особого противопожарного режима кузбассовцы будут привлечены к административной ответственности. В последнюю неделю количество выездов на тушение сухой травы доходит до 80 раз в сутки. Причиной практически каждого из них становится неосторожное обращение с огнем, сообщают спасатели.
Так, накануне, 23 апреля, в трёх населенных пунктах области (н.п.Постниково, н.п.Краснинское, н.п.Пашково) произошли крупные пожары, в результате которых огнем были уничтожены более 50 строений, из них 21 — жилое, 8 — нежилых, 22 — хозяйственные постройки. По предварительным данным, причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем.
Кузбасс. «На этой неделе во время рейда в Новокузнецком районе, в селе Сосновка и в поселке Таргаевский дом отдыха, двое граждан, убирая придомовые участки, сжигали сухую траву. В их отношении были составлены протоколы об административном правонарушении, выписан штраф в размере 2000 рублей. Такое несознательное отношение людей, как правило, причиняет имущественный ущерб и приводит к серьезным последствиям» — рассказывает старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Новокузнецкого района Олег Бородин.
Специалисты призывают кузбассовцев строго соблюдать требования особого противопожарного режима. В сухую и ветреную погоду стоит быть особенно осторожным при обращении с огнем.
Прошлогодняя трава легко загорается от любой искры. Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Горение травы, сухостоя — процесс неуправляемый. От травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни. К тому же травяные палы во многих случаях становятся причиной лесных пожаров — региональное ГУ МЧС РФ.
В Кемеровской области в последнее время количество выездов на тушение сухой травы доходит до 80 раз в сутки, сообщает региональное управление МЧС РФ.
Уточняется, что причина практически каждого из них — неосторожное обращение с огнём.
«Менее чем за 10 дней особого противопожарного режима сотрудниками МЧС России возбуждено 186 административных расследований, составлено 78 протоколов об административных правонарушениях, к ответственности привлечены — 63 человека», — уточнили в ведомстве.
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