23 апреля в двух сёлах Кузбасса загорелись жилые дома — в селе Постниково Ижморского района и в селе Краснинское Промышленновского района. После сообщения о возгорании губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв прервал рабочую поездку в Яшкинском муниципальном округе и направился на место происшествия. По предварительным данным, в селе Постниково сгорели семь домов, в Краснинском — три жилых дома. Пострадавших — 36 человек, 13 из них — дети. Погорельцев направят в Ижморскую школу-интернат психолого-педагогической поддержки. Причины пожаров устанавливаются.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

13:03 23.04.2020 Один крупный пожар произошёл в селе Постниково Ижморского района. После сообщения о возгорании губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв прервал рабочую поездку в Яшкинском муниципальном округе и направился на место происшествия. Позже произошёл ещё один пожар — в селе Краснинское Промышленновского района. На место выехали замгубернатора по вопросам безопасности и правопорядка Валерий Догадов и начальник ГУ МЧС России по Кузбассу Алексей Шульгин. Читайте также: В двух кузбасских сёлах горят жилые дома

13:04 23.04.2020 По данным местных СМИ, в селе Постниково сгорели семь домов, в Краснинском — три жилых дома.

13:04 23.04.2020 Пострадавшим во время пожаров в двух сёлах Кемеровской области будет оказана помощь. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв, который выехал на место происшествия. Читайте также: Губернатор Кузбасса: пострадавшим во время пожаров будет оказана помощь

13:05 23.04.2020 Погорельцев отвезут в Ижморскую школу-интернат психолого-педагогической поддержки. Всего пострадавших 36 человек, 13 из них — дети. Читайте также: Десятки человек пострадали во время пожара в кузбасском селе

13:11 23.04.2020 Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев прервал рабочую поездку в Яшкинский муниципальный округ и выехал на место происшествия.

13:21 23.04.2020 По предварительной информации, пожар в селе Постниково Ижморского района Кузбасса уничтожил десять одноквартирных и восемь двухквартирных домов. Читайте подробнее: В кузбасском селе Постниково огонь уничтожил почти два десятка домов

13:27 23.04.2020 По оперативным данным, в селе Краснинское Промышленновского района Кузбасса горят три частных дома, пострадавших нет. Подробности в материале: Три дома горят в кузбасском селе Краснинское

13:48 23.04.2020 В кузбасские сёла, где сегодня, 23 апреля, загорелись жилые дома, отправились представители минсоцзащиты региона. В правительстве области подчеркнули, что при необходимости к ликвидации возгораний будут привлечены дополнительные силы и средства. Читайте подробнее: Представители минсоцзащиты Кузбасса отправились в горящие сёла

14:32 23.04.2020 Пожарный. 42.mchs.gov.ru

16:39 23.04.2020 В селе Постниково Ижморского района Кузбасса, по последним данным, сгорело 27 домов, в 16 из них проживали люди. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live». Подробности в материале: Увеличилось количество сгоревших в кузбасском селе Постниково домов

16:46 23.04.2020 В селе Краснинское Промышленновского района Кемеровской области сгорело два дома, в которых проживали шесть человек. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live». Об этом: В кузбасском селе Краснинское шесть человек остались без домов

17:35 23.04.2020 На месте пожара в Кемеровской области. Фото: 42.mchs.gov.ru

04:31 Пожарные сообщили о пожарах ещё в двух сёлах Кемеровской области. Об этом: Пожар уничтожил жилые дома ещё в двух населённых пунктах Кузбасса

04:44 Пожары в четырёх населённых пунктах Кузбасса, по предварительным данным, произошли из-за несанкционированного пала сельскохозяйственных посевов и сухой травы. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ. Подробности в материале: В МЧС РФ назвали причину пожаров в четырёх кузбасских сёлах

04:53 В Кемеровской области, на 220-м километре автодороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга, накануне, 23 апреля, столкнулись восемь автомобилей. Предварительная причина ДТП — сильное задымление. Подробности в материале: На кемеровской трассе из-за дыма от пала травы столкнулись восемь машин

05:01 Сотрудники главного управления МВД России по Кемеровской области работают в сёлах, где огонь от пала сухой травы перекинулся на жилые дома. Уточняется, что по фактам возгораний начаты проверки, по их результатам будет принято решение «в соответствии с законодательством». Читайте также: Полиция начала проверки после пожаров в кузбасских сёлах

08:07 В Кемеровской области начата доследственная проверка «по факту распространения огня, в результате чего уничтожено 18 жилых домов», сообщили в региональном управлении СКР. Читайте также: Обстоятельствами пожара в кузбасском селе заинтересовались следователи

11:57 По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23 апреля 2020 года в России ликвидировано 205 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 16 000 га. Лесные пожары ликвидированы в Калининградской, Псковской, Брянской, Московской, Владимирской, Курганской, Амурской, Челябинской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Калужской областях; республиках Тува, Бурятия, Хакасия; Алтайском, Краснодарском, Красноярском, Забайкальском краях.