, 11:27 — REGNUM В двух районах Кузбасса сегодня, 23 апреля, произошли пожары. Об этом сообщает официальный телеграмм-канал «Цивилёв. Live».

Уточняется, что один крупный пожар произошёл в селе Постниково Ижморского района. После сообщения о возгорании губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв прервал рабочую поездку в Яшкинском муниципальном округе и направился на место происшествия. Позже произошёл ещё один пожар — в селе Краснинское Промышленновского района.

На место выехали замгубернатора по вопросам безопасности и правопорядка Валерий Догадов и начальник ГУ МЧС России по Кузбассу Алексей Шульгин.

По данным портала Vse42.ru, в селе Постниково горят семь домов, в Краснинском — три жилых дома.