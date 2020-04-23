Кемерово, , 11:49 — REGNUM Пострадавшим во время пожаров в двух сёлах Кемеровской области будет оказана помощь. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв, который выехал на место происшествия.

«Всем пострадавшим будет оказана помощь», — сказал Цивилёв. Его словам приводит телеграмм-канал «Цивилёв. Live».

Причины пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в двух районах Кузбасса сегодня, 23 апреля, произошли пожары. По данным СМИ, в селе Постниково загорелись семь домов, в Краснинском — три жилых дома.

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