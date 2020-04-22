Вашингтон, 22 апреля, 2020, 17:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выразил поддержку началу снятия ограничений в ряде штатов Америки. Трамп написал свое приветствие первым открытым штатам в «Твиттере» 22 апреля.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Штаты благополучно открываются. Наша страна снова открыта для бизнеса» , — написал Трамп.

Постепенная отмена ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, уже происходит в Джорджии, Техасе, Южной Каролине, Флориде.

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