Атланта, США, , 23:24 — REGNUM Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп заявил, что готов начать снятие ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, 21 апреля сообщает агентство Reuters.

Так, уже с 24 апреля в штате будет разрешено работать спортивным залам, парикмахерским, боулингам, тату-салонам и массажным кабинетам. С 27 апреля будет разрешено открыться кафе, барам, ресторанам и кинотеатрам.

Постепенные отмены ограничений уже вводятся в Техасе, Южной Каролине и Флориде. В большинстве штатов ещё действуют жесткие ограничения из-за COVID-19.

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