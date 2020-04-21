Деревня Новосергиевка, Ленинградская область, 21 апреля, 2020, 12:38 — ИА Регнум. В Ленинградской области правоохранительные органы задержали владельца здания в деревне Новосергиевка, где незаконно работал хостел для трудовых мигрантов, которые массово заразились коронавирусом. Об этом 21 апреля сообщает Следственное управление СКР по Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ленобласти было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий».

Дело возбудили после проверки Роспотребнадзора, которая 10 апреля 2020 года выявила в одном из домов в деревне Новосергиевка Всеволожского района хостел для иностранных граждан. Специалисты установили, что в здании не соблюдаются меры по недопущению новой коронавирусной инфекции.

Нескольким физическим лицам было выдано предписание о необходимости самоизоляции, а юридическому лицу, в субаренде у которого находится жилое здание, дали предписание об организации санитарно-эпидемиологических мероприятий. Однако ничего сделано не было, из-за чего 123 трудовых мигранта, проживающие в хостеле, заразились коронавирусом.

В итоге 20 апреля по подозрению в совершении данного преступления в соответствии со ст. 91 УПК РФ задержан собственник здания, 40-летний житель Всеволожского района Артем Блитштейн.

«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточняют в региональном управлении СКР.

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Напомним, что рядом с незаконным хостелом развернут временный палаточный госпиталь на 88 коек. Помимо мигрантов, коронавирусом заразились несколько полицейских, проверявших здание и его обитателей.