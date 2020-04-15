д. Новосергиевка, , 09:45 — REGNUM Отапливаемый аэромобильный бытовой комплекс — палаточный госпиталь — начал работу на придомовой территории хостела для трудовых мигрантов в деревне Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области, где выявлена крупная вспышка новой коронавирусной инфекции. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Палаточный госпиталь в деревне Новосергиевка Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

Напомним, в деревне Новосергиевка несколько дней подряд регистрируется большое число зараженных. Все заболевшие — мигранты, по данным на 14 апреля их число достигло 35 человек, и, как ожидают в администрации, это число увеличится.

Для лечения такого большого числа зараженных было принято решение развернуть на территории хостела, где проживали мигранты, палаточный госпиталь на 88 коек. Кроме того, на карантин были помещены почти 500 человек — не только постояльцы, но и сотрудники хостела.

«Аэромобильный бытовой комплекс: отапливаемый (надувной каркас позволяет сохранять тепло) с душами, туалетами, мебелью. Обслуживать его в карантинной зоне осталась команда спасателей — четыре человека», — уточняют в пресс-службе.

Как сообщалось, в отношении юридического лица, которое не предприняло никаких действий для предотвращения заражения инфекцией, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий».

Палаточный госпиталь в деревне Новосергиевка. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

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