Хабаровск, 21 апреля, 2020, 03:04 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поручил ввести обязательный масочный режим во всех общественных местах региона. Только масок в аптеках нет, а в немногочисленных магазинах они «золотые», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Масок нет в аптеках Хабаровского края

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На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом глава края распорядился ввести обязательное ношение масок во всех общественных местах. Теперь без маски не пустят в общественный транспорт, в магазин, на вокзал, в аэропорт, в аптеку и прочие учреждения и организации.

Однако ни губернатор, ни оперативный штаб не сообщили, где эти маски брать.

В аптеках масок нет. Кое-где они уже появились в Хабаровске, но в муниципалитетах нет никаких. Есть они в некоторых магазинах. Но цены там, мягко говоря, «кусаются»: одна разовая маска, которую можно носить не более 2 часов, стоит не менее 35 рублей. В аптеках цены ещё недавно трехрублевых масок такие же. Для многих небогатых жителей края это дорого.

Краевое телевидение «Губерния» рекламирует маски по цене от 23 до 35 рублей, но только крупным оптом, чем больше опт, тем дешевле.

Как сообщало ИА REGNUM Хабаровский край стал анти-лидером по количеству заражённых коронавирусом на Дальнем Востоке. По состоянию на 21 апреля здесь выявлено 215 заражений. 16 человек вылечены, пять пожилых граждан с множественными хроническими болезнями скончались. Инфекция в регионе расползается по муниципалитетам, заражены Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань, Ульчский и Верхнебуреинский районы.