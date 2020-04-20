Санкт-Петербург, 20 апреля, 2020, 23:21 — ИА Регнум. Загородный пансионат «Балтиец» в поселке Репино под Петербургом будет переоборудован под обсерватор для содержания граждан на обязательном карантине. Находящийся в Репино пансионат «Заря», в котором ранее был развернут обсерватор, станет временным госпиталем для больных с легкой формой коронавируса. Об этом сообщил вечером 20 апреля на своей странице в соцсети губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Baltiets.ru Пансионат «Балтиец»

«На базе пансионата Заря формируется изолятор для больных с легким течением болезни. Под обсерватор перепрофилирован пансионат Балтиец», — написал губернатор.

По данным оперативного штаба на утро понедельника, в обсерваторе содержалось 78 человек. Это лица, прибывшие из-за рубежа, или контактировавшие с зараженными, у которых нет возможности отбывать самоизоляцию в домашних условиях, а также те, кто нарушил условия домашнего карантина.

Как рассказал своим подписчикам Александр Беглов, больных COVID-19 в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести будут направлять в стационары. Пациентов с легкими симптомами разрешено лечить в домашних условиях.

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«При невозможности оставаться дома, — будем направлять в специально оборудованные изоляторы. Например, в тот, который сейчас разворачивается в одном из павильонов Ленэкспо», — пояснил губернатор Петербурга.

Как сообщалось, в павильоне №7 выставочного комплекса «Ленэкспо» на Васильевском острове откроют временный госпиталь. Там разместят до 1000 больничных коек для лечения пациентов с легкой формой заболевания, у которых нет возможности лечиться дома.