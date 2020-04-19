Санкт-Петербург, , 22:25 — REGNUM Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга своим приказом определил, при каких обстоятельствах пациенты с подозрением на коронавирус и с подтвержденным COVID-19 будут госпитализироваться, а в каком случае такие заболевшие будут оставляться на домашнем лечении.

Скорая помощь в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Отныне в Петербурге показаниями к госпитализации являются тяжелое или средней тяжести состояние больного, лихорадка при температуре тела выше 38 градусов, жалобы на одышку и нехватку воздуха, возраст от 0 до 3 лет или старше 65 лет, беременность, наличие хронических заболеваний — артериальной гипертонии, сахарного диабета, сердечной недостаточности. Кроме того, заберут в больницу тех, кто проживает с лицами из групп риска и не может от них изолироваться на период лечения.

Больных, не подпадающих под эти основания, могут оставить для прохождения лечения дома.

Приказом комздрава Петербуга установлено, что теперь каждый вызов на ОРВИ будет расцениваться как выезд к пациенту с COVID-19. На такие вызовы медики будут приезжать в средствах индивидуальной защиты, а пациентам медики рекомендуют одеть маску или предоставят ее при необходимости.

Если принято решение оставить пациента на домашнем лечении, в первые восемь дней заболевания медработник должен ежедневно связываться с пациентом по телефону или посредством видеосвязи для сбора сведений о состоянии больного и принятия решения о необходимости госпитализации.

Кроме того, у пациента должны обязательно взять анализ на коронавирус и письменное согласие на амбулаторное лечение. Заболевшему должны дать рекомендации по самонаблюдению за течением заболевания, а также довести до него информацию об ответственности за нарушение режима изоляции. Если пациент нарушает режим изоляции, его госпитализируют в больницу.

Всем заболевшим выдадут больничный лист сразу на 14 дней. «На 10-й день заболевания у пациента берется повторный анализ. Если сохраняется выделение вируса, больничный продлевается», — пояснили в комздраве. Если у госпитализированного пациента болезнь перейдет в легкую форму, его могут выписать из стационара для завершения лечения дома. Это правило не распространяется на детей в возрасте от 0 до 3 лет и старше 65 лет, беременных и проживающих с людьми из группы риска.

«В остальных случаях решение принимается на основе клинических данных больных. Информация о пациентах передается в поликлинику», — пояснили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошлые сутки в Санкт-Петербурге подтвердили 114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество подтвержденных фактов заражения в Петербурге составляет 1760 случаев. Скончались восемь пациентов с коронавирусом. 245 ранее заболевших выздоровели, в том числе за последние сутки — 32 человека.

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