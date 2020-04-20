Москва, 20 апреля, 2020, 18:25 — ИА Регнум. Акция протеста во Владикавказе — следствие «экстренной» федерализации, к которой не готовы ни центр, ни регионы. Пандемия коронавируса может открыть «окно возможностей для внутриэлитных конфликтов в регионах», заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко, комментируя события в Северной Осетии 20 апреля.

Nathan Keirn
Протест

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«Происходящее — следствие «экстренной» федерализации, к которой, к сожалению, не готовы ни центр, ни регионы. Центр делегировал полномочия регионалам, но практика оптимального взаимодействия пока не сформирована. Многие губернаторы просто не знают, что делать, и не готовы к режиму повышенной ответственности.
Полагаю, Битаров в цунгцванге и выбирает из худших вариантов. Думаю, его пресс-служба еще попытается дезавуировать сказанные главой республики слова («Не я придумал эту политику»). В конце концов можно все перевести на ВОЗ, а не на федеральный центр, и сослаться на то, что режим самоизоляции — это мировая практика.
Очевидно, внутриэлитные конфликты в Северной Осетии сыграли свою роль. Становится очевидным, что «хромые утки» не выдержат пандемии, да и многих «нехромых» глав и губернаторов неумелая политика переведет в статус таковых. Поэтому опасения многих губернаторов — не напрасны. Проблема в том, что пандемия может открыть окно возможностей для внутриэлитных конфликтов в регионах. Задача центра здесь, на мой взгляд, очевидно. Эти конфликты нужны пресекать».
Дмитрий Михайличенко

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 апреля, в центре города Владикавказа прошел митинг протеста против действия властей в условиях распространения коронавирусной инфекции. Жители региона требовали от главы Северной Осетии Вячеслава Битарова решить социально значимые вопросы, связанные в том числе с обеспечением работой в условиях режима самоизоляции, оказании поддержки тем, кто оказался без средств к существованию, возобновлением работы учебных заведений.

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