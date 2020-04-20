Москва, 20 апреля, 2020, 18:25 — ИА Регнум. Акция протеста во Владикавказе — следствие «экстренной» федерализации, к которой не готовы ни центр, ни регионы. Пандемия коронавируса может открыть «окно возможностей для внутриэлитных конфликтов в регионах», заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко, комментируя события в Северной Осетии 20 апреля.

Nathan Keirn Протест

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«Происходящее — следствие «экстренной» федерализации, к которой, к сожалению, не готовы ни центр, ни регионы. Центр делегировал полномочия регионалам, но практика оптимального взаимодействия пока не сформирована. Многие губернаторы просто не знают, что делать, и не готовы к режиму повышенной ответственности.

Полагаю, Битаров в цунгцванге и выбирает из худших вариантов. Думаю, его пресс-служба еще попытается дезавуировать сказанные главой республики слова («Не я придумал эту политику»). В конце концов можно все перевести на ВОЗ, а не на федеральный центр, и сослаться на то, что режим самоизоляции — это мировая практика.