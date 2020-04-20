Протест во Владикавказе: опасения многих губернаторов не напрасны
Москва, 20 апреля, 2020, 18:25 — ИА Регнум. Акция протеста во Владикавказе — следствие «экстренной» федерализации, к которой не готовы ни центр, ни регионы. Пандемия коронавируса может открыть «окно возможностей для внутриэлитных конфликтов в регионах», заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко, комментируя события в Северной Осетии 20 апреля.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 апреля, в центре города Владикавказа прошел митинг протеста против действия властей в условиях распространения коронавирусной инфекции. Жители региона требовали от главы Северной Осетии Вячеслава Битарова решить социально значимые вопросы, связанные в том числе с обеспечением работой в условиях режима самоизоляции, оказании поддержки тем, кто оказался без средств к существованию, возобновлением работы учебных заведений.
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