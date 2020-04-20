Владикавказ, , 13:05 — REGNUM В Северной Осетии пытаются устроить акцию протеста, ранее объявленную на 20 апреля. Ряд местных жителей намерены выступить против действий властей региона, направленных на недопущение распространения на территории республики коронавируса.

На площадь Свободы в столице субъекта Владикавказе в настоящее время пытаются прорваться десятки человек. Видеокадры с места события опубликовал телеграм-канал «Осетия».

Напомним, ранее с призывом к жителям региона обратился блогер Вадим Чельдиев. Он усомнился в том, что коранавирус вообще существует, и призвал своих сторонников выйти на несанкционированный митинг, чтобы высказать свое недовольство действиями властей, которые якобы скрывают истинное положение вещей и преувеличивают масштабы ситуации.

На кадрах видео телеграм-канала «Осетия» видно, что в район скопления людей прибывают сотрудники правопорядка. Полиция останавливает машины и желающих пробраться к площади. Сообщается также об одном задержанном. Участники схода, среди которых много женщин, требуют встречи с главой республики Вячеславом Битаровым.

Из диалога собравшихся с представителями полиции следует, что они намерены донести до властей свои проблемы в связи с тем, что в условиях самоизоляции им уже нечем кормить свои семьи.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее МВД республики предостерегло местных жителей от участия в несанкционированном митинге, к участию в котором призывал блогер, хореограф и оперный певец Вадим Чельдиев. Граждан попросили не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие, а тех, кто пытается организовать митинг, предупредили о предусмотренной законодательством ответственности.

Ранее несколько человек пытались проникнуть на территорию республиканской больницы скорой помощи, требуя показать им реально находящихся в лечебном учреждении граждан с диагнозом Covid-19. По их мнению, этого заболевания не существует на самом деле, а в республике нет заболевших.

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Позже в РСО-Алании привлекли к административной ответственности первого нарушителя, который распространял фейки о коронавирусе. Под наказание в виде штрафа попал блогер и политолог Алан Мамиев, который опубликовал в соцсети материал «Коронавирус как начало утилизации «лишних» людей».