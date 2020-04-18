Бишкек, 18 апреля, 2020, 16:26 — ИА Регнум. Врачи одной из поликлиник столицы Киргизии, закрытой после того, как у нескольких ее работников выявили заражение коронавирусом, вынуждены были провести 17 часов на улице в ожидании, пока их доставят в обсервацию, передает «24.kg».

Med.kg Коронавирус. Киргизия

В итоге, из-за халатности чиновников минздрава и республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, врачам пришлось по холоду самостоятельно добираться до карантинной зоны.

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На месте их тоже никто не ждал — в гостинице, выступающей в роли обсерватора, не было медицинских работников, которые могли бы хотя бы измерить температуру, а также представителей госорганов, которые разместили бы прибывших людей, возможно зараженных SARS-CoV-2.

Также выяснилось, что прождавших больше чем полдня на улице медиков никто не собирается кормить — в администрации сообщили, что вопросами питания размещенных здесь врачей занимается МЧС.

Только благодаря оперативно отреагировавшим волонтерам, доставившим в обсерватор ужин, врачи не остались голодными.

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