Бишкек, , 21:41 — REGNUM В Киргизии врач Бектур Апышев написал в Twitter сообщение о проблемах, с которыми местные медики наиболее часто сталкиваются во время пандемии коронавируса — с отсутствием транспорта и с нехваткой средств индивидуальной защиты, передают киргизстанские СМИ.

Впоследствии врача заставили удалить сообщение и публично попросить прощения, распространив видеозапись с извинениями в социальных сетях.

В результате в республике разгорелся скандал, в котором общественность встала на сторону медицинского работника.

А руководство минздрава отреагировало на критику в свой адрес со стороны пользователей соцсетей, сообщив о том, что поликлиника, в которой работает врач Апышев, обеспечена всеми необходимыми лекарствами и медицинскими средствами.

Тем не менее, заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев признал, что «неправильно заставлять извиняться медиков, если они поднимают проблемы системы здравоохранения». И добавил, что минздрав уже потребовал от руководства медучреждений не оказывать давления на медицинских работников.