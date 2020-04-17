Санкт-Петербург, 17 апреля, 2020, 14:16 — ИА Регнум. Введение пропускной системы в Петербурге по примеру Москвы не принесет должных результатов в борьбе с коронавирусом и является избыточной мерой, не имеющей отношения к здравоохранению. Такого мнения придерживается руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга Ольга Ходунова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Житель Петербурга в маске на работе

«Пропуска в Петербурге — это ужасно. Режим ввода пропусков — это мера избыточная в наших сегодняшних условиях. Так же, как и те штрафы, это фактически монетизация властью коронавируса. Пропуска — это продолжение монетизации того тяжелого состояния, в котором находится простой человек», — сказала Ходунова.

Она напомнила о распространившемся анекдоте, согласно которому скоро гражданам РФ для выхода на улицу потребуются не марлевые повязки, а смирительные рубашки.

«Это анекдот, но он близок к жизни. Что же мы творим-то? Всегда есть адекватные меры, всегда у нас были карантины, много инфекций прошло, мы пережили оспу, чуму, была огромная заболеваемость туберкулезная. Эти болезни страшны по своим последствиям, но никогда страна не прибегала к такому формату», — заявила Ходунова.

Напомним, по данным СМИ, в Смольном обсуждают возможность введения пропускной системы для выхода из дома и выезда в другой район уже с 20 апреля. За последние сутки в городе подтвердили заражение коронавирусом у 424 человек. Индекс самоизоляции в Петербурге на 16 марта был почти самым худшим в стране из крупных городов.

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Ольга Ходунова признает, что в советское время «медицина была другой», так как не проходила никаких «оптимизаций», и коек хватало всем. Сейчас, по ее словам, ситуация иная, но пропускная система не приведет к желаемым результатам, убеждена депутат, так как следует в первую очередь мобилизовать здравоохранение, МЧС и другие подобные структуры.

«Ограничения — это самый простой путь. «Ребята, сидите дома». А о последствиях подумайте! О сердечно-сосудистых заболеваниях, которые будут развиваться. особенно у пожилых людей — без движения, без воздуха. Пропуска — это путь не медицинский, а административный, устрашающий. А мы должны идти по пути здравоохранения, усиления роли и влияния на эти процессы», — подчеркивает парламентарий.

Добавим, за первые двое суток работы пропускной системы в Москве власти столицы выписали штрафов на 50 млн рублей.