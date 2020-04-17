Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM Петербургские власти намереваются внедрить пропускной режим для граждан по примеру Москвы. Тема обсуждается в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом и на уровне вице-губернаторов Санкт-Петербурга, утверждает издание «Фонтанка».

Заметим, в столице пропускной режим официально ввели с 15 апреля, успев выписать нарушителям штрафов на 50 млн рублей всего за двое суток.

По данным СМИ, внедрить систему пропусков в Петербурге собираются уже примерно с 20 апреля, следующего понедельника.

Следить собираются за передвижениями на личном транспорте, такси и метро — для спуска в подземку придется оформлять цифровой пропуск через указание номера электронного проездного на конкретный день, тогда «Подорожник» на этот день не заблокируют; после отправления заявки цифровое разрешение будет приходить на электронную почту.

В комитете по информатизации и связи подтвердили, что в Петербурге имеются собственные разработки по пропускной системе, технологическую платформу, внедренную в систему «Госуслуги Санкт-Петербурга», у которой есть и мобильная версия, уже создал подведомственный Смольному информационно-аналитический центр в сотрудничестве с несколькими фирмами.

«Правительство берет три дня, чтобы посмотреть на развитие ситуации. К началу следующей недели, если количество больных продолжит расти, пропускная система неизбежна», — цитирует издание собеседника, близкого к обсуждению в Смольном.

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